«غرفة رأس الخيمة» تبحث سبل تعزيز التعاون مع تايلاند

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة ومملكة تايلاند، واستشراف آفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز مجالات الاستثمار المشترك.

حضر اللقاء الذي عقد أمس في مقر الغرفة نيبا نيروننوت، القنصل العام التايلندي ويوسف محمد اسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة.

تم خلال اللقاء تعريف السفير التايلاندي والوفد المرافق له بخدمات غرفة رأس الخيمة.

وأكد محمد مصبح النعيمي حرص غرفة رأس الخيمة على تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتاً إلى أنه من آليات تعزيز هذا التعاون منح الجانب التايلاندي صالات مركز المعارض بشكل مجاني لتنظيم الفعاليات والمعارض والزيارات التجارية.