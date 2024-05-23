«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، أمس، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثاني لعام 2024 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 يونيو 2024.

وتتيح الشهادات للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة، وخفض النطاق 2 لانبعاثات غازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية والتحقق منه.

وأدى الاستمرار الواضح في تركيز الأولويات على إعداد التقارير ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، إلى زيادة الإقبال على شهادات الطاقة النظيفة، حيث شهدت شركة مياه وكهرباء الإمارات عام 2023 زيادة ملحوظة في عدد المشاركين في المزادات التي تقوم بتنظيمها.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يؤكد ريادة أبوظبي في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يشهد المخطط تنامياً واضحاً أسهم بشكل رئيس في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تسريع خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالعمليات التشغيلية، لتسهيل تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 .

وأضاف أن الشركة تعمل من خلال التعاون مع الجهات الرائدة على تمكين المؤسسات من خفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.

وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة ، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات إمكانية التوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.

ويتوافق مخطط الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-RECs»، مع الإقبال الكبير على المخطط من قبل كبرى الجهات العاملة في أبوظبي بما في ذلك شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة الدار، وميديكلينيك الشرق الأوسط ، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، وقامت هذه الجهات بشراء شهادات الطاقة النظيفة والدخول في شراكات استراتيجية للطاقة النظيفة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة مثل الطاقة الشمسية أو النووية.

وتم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة، والذي سيستمر حتى 14 يونيو 2024.