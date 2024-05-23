الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.67 تريليون درهم ناتج الإمارات في 2023 بنمو 3.6%

1.67 تريليون درهم ناتج الإمارات في 2023 بنمو 3.6%
24 مايو 2024 01:37

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023 بالأسعار الثابتة 1.67 تريليون درهم، محققاً نمواً قدره 3.6%، مقارنة بناتج العام 2022 البالغ 1.61 تريليون درهم، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت بيانات المركز تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات للعام 2023 نمواً قوياً قدره 6.2%، ليرتفع إلى 1.246 تريليون درهم في 2023، من 1.173 تريليون درهم في 2022، لتزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 74% مقابل 26% للقطاع النفطي.
ووفقاً للبيانات الفصلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً في الربع الأخير من 2023 بنسبة 4.3%، ليصل إلى 402.5 مليار درهم، مقارنة مع 385.8 مليار درهم في الربع الرابع 2022، كما ارتفاع الناتج غير النفطي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.7% ليصل إلى 301.6 مليار درهم، مقارنة مع 282.6 مليار درهم في الربع ذاته من 2022.
واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تصدرت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات القطاعات الأكثر نمواً، حيث كان للقيمة المضافة للأنشطة المالية وأنشطة التأمين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 14.3% بالمقارنة مع عام 2022، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة بلغت 11.5% بالمقارنة مع عام 2022، مستفيدة من زيادة انتعاش الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية، ثم قطاع التشييد بنمو نسبته 8.8%، كما حققت الأنشطة العقارية نمواً قدره 6% بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة بالأسعار الثابتة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 188.4 مليار درهم مقارنة مع 181.5مليار، محققة نسبة نمو بلغت 3.8% مقارنة مع العام 2022، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت أكثر من 211 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت في ختام زيارتها مؤخراً إلى دولة الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة أن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية. ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 4% من 3.5% المتوقعة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي نشر في أبريل الماضي.

الإمارات
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
الاقتصاد الوطني
الاقتصاد الإماراتي
اقتصاد الإمارات
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
مارتن غريفيث (الاتحاد)
الأخبار العالمية
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
24 مايو 2024
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
الأخبار العالمية
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024
بوتين خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مرسوم روسي يسمح بمصادرة الأصول الأميركية
24 مايو 2024
وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
24 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©