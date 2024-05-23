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سوق أبوظبي يعدل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة

سوق أبوظبي يعدل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة
23 مايو 2024 22:06

 أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعديل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة العمل لدى السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكافة المعاملين بالأوراق المالية وتفعيلا لمبادئ الشفافية والإفصاح.

وقال السوق، في تعميم اليوم، إنه في حال تزامن موعد اجتماع مجلس الإدارة أو موعد اجتماع الجمعية العمومية مع ساعات التداول، سيكون الإيقاف من بداية وقت الاجتماع وإلى حين استلام النتائج والقرارات والإفصاح عنها على موقع السوق الإلكتروني قبل الساعة 9 صباحاً بحسب القوانين والإجراءات المعتمدة.

وأوصى السوق الشركات المدرجة بعقد الاجتماعات خارج أوقات جلسة التداول لتفادي إيقاف الشركة عن التداول، مشيراً إلى أن القرار بدء تطبيقه اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

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يذكر أن هناك 12 حالة يقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية على أثرها بإيقاف التداول على أسهم الشركة المحلية المدرجة، أبرزها إذا تزامن موعد انعقاد الجمعية العمومية أو اجتماع مجلس إدارة الشركة مع ساعات التداول، فيتم وقف التداول اعتباراً من بدء وقت الاجتماع ولحين تزويد السوق بالقرارات المتخذة في الاجتماع.

وتشمل الحالات التي يوقف السهم على أثرها أيضاً، بناء على قرار من الهيئة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي حالات الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر للسهم لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، وعدم الإفصاح للسوق عن البيانات المالية في المواعيد المحددة لذلك، وإذا اتخذت الشركة قرارا بخصوص تعديل رأسمالها، وإذا تقدمت الشركة بطلب مبرر يقبله السوق لوقف تداول أوراقها المالية. 

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأوراق المالية
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