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الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
24 مايو 2024 00:01

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس مواصلة الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2336.39 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مايو.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 بالمئة إلى 2337.20 دولار عند التسوية.

وارتفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار يوم الاثنين وصعد 14 بالمئة منذ بداية العام.

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وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.22 دولار.
وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1020.35 دولار. وانخفض البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 964.75 دولار.

المصدر: وكالات
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