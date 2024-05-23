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اقتصاد

"وصل" تطلق الأيقونة الجديدة "ون بي تاور" على شارع الشيخ زايد

"وصل" تطلق الأيقونة الجديدة "ون بي تاور" على شارع الشيخ زايد
24 مايو 2024 00:47

أعلنت وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن إطلاق وتطوير المشروع الفاخر "ون بي تاور" (One B Tower)، الواقع على شارع الشيخ زايد وبموقع استراتيجي حيوي، ويتمتع بإطلاله مبهرة على أفق دبي وقناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري. ومن المقرر أن تبدأ المبيعات يومي 29 و30 مايو الحالي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اطلع على مخطط المشروع الذي يأتي في إطار مبادرة "وقف المليار وجبة" في شهر مارس الماضي.

ويتألف البرج، المقرر إنجازه خلال الربع الثاني من عام 2028، من وحدات سكنية موزعة على 48 طابقاً، منها شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبليكس المكونة من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم وشقة البينتهاوس. وقال محمد البحر، مدير إدارة الأعمال في وصل "ينضم ون بي تاور إلى محفظة دبي للأبراج الفاخرة والمميزة، ويرمز إطلاق هذا البرج إلى قوة القطاع العقاري في دبي وتزايد الطلب على المشروعات الفخمة، وهو رمزٌ للطموح والابتكار في تصميمه".

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المصدر: وام
شارع الشيخ زايد
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