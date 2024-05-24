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اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر

الذهب
24 مايو 2024 10:48

وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الجمعة لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن احتمال للتشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2336.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو أيار في وقت سابق. وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.49 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

المصدر: وكالات
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