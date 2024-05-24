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اقتصاد

"النقد العربي" يختتم أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في القاهرة

"النقد العربي" يختتم أعمال اجتماعات لـ "المالية العربية" في القاهرة
24 مايو 2024 13:28

اختتمت أمس أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والدورة الـ 15 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي عقدت على مدى يومين في جمهورية مصر العربية.

وقال صندوق النقد العربي، في بيان، إن الاجتماعات شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، بجانب رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية.

وألقى معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024.

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كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وعلى هامش الاجتماعات، انعقد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص.

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد العربي خلال اجتماعه على استراتيجية الصندوق الجديدة.
 

المصدر: وام
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