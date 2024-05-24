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"دبي للإنترنت" تستعرض ابتكاراتها خلال "جيتكس أفريقيا" بالمغرب

"دبي للإنترنت" تستعرض ابتكاراتها خلال "جيتكس أفريقيا" بالمغرب
24 مايو 2024 11:40

تستعرض مدينة دبي للإنترنت، أفضل التقنيات والابتكارات التكنولوجية لشركات أفريقية قائمة ضمن بيئتها للأعمال، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس أفريقيا 2024"، الذي يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري في مدينة مراكش المغربية.

ويعد الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتنقّل وتقنية "البلوك تشين" المبتكرة من المواضيع المستجدّة التي سيجري التطرّق إليها في المعرض.

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وستلقي مدينة دبي للإنترنت ،على هامش المعرض، الضوء على أحدث الابتكارات والمواهب القائمة ضمن بيئة أعمالها الرائدة، والتي تضمّ أبرز شركات التكنولوجيا العالمية.

وفي ظل التطور الملحوظ الذي تشهده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستسلط مدينة دبي للإنترنت الضوء على دورها البارز في دعم رؤى دبي ودولة الإمارات، والتي من بينها أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي "DUB.AI" التي تمّ إطلاقها مؤخراً.
 

المصدر: وام
المغرب
دبي للإنترنت
دبي
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