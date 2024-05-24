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اقتصاد

تعاون بين كهرباء دبي و«باركن» لزيادة محطات «الشاحن الأخضر»

سعيد الطاير وأحمد بهروزيان خلال حضورهما توقيع الاتفاقية (من المصدر)
25 مايو 2024 01:29

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة «باركن»، بهدف زيادة أعداد محطات «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية وتركيبها في عدد من المواقع المتميزة التي تديرها «باركن» في مختلف أنحاء الإمارة، بما يسهم في تسهيل شحن المركبات الكهربائية وتعزيز تجربة المستخدمين.
وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة «باركن»، وقع الاتفاقية المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «باركن».
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) التي أطلقناها عام 2014 بشكل فعال في دعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل لدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي». 
وأضاف: شهدت إمارة دبي زيادة ملحوظة في أعداد المركبات الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في الإمارة حتى نهاية شهر أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة، ما يعكس نجاح خطط الإمارة لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، كما ارتفع عدد المتعاملين المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية شهر مارس 2024. 
وأضاف الطاير: يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة «باركن» لتركيب محطات «الشاحن الأخضر» في عدد من المواقع المتميزة التي تديرها الشركة، في إطار رؤيتنا المشتركة لدعم الجهود الحكومية في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية.
وقال أحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة «باركن»: تُمثل الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة باركن خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز استخدام المركبات الكهربائية.

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