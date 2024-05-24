6.68 مليون زائر دولي لدبي خلال 4 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبلت دبي 1.5 مليون زائر دولي خلال شهر أبريل الماضي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، إلى نحو 6.68 مليون زائر، بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 6.02 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ووفقاً للتقرير زاد معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 81% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 80% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 14.7 مليون ليلة مبيت مقابل 14.09 مليون ليلة مبيت بنسبة نمو 4%.

وأظهر التقرير الشهري، أن متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة الواحدة وصل إلى نحو 3.8 ليلة فندقية مقابل 4 ليال في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبحسب البيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 627 درهماً مقارنة بـ 599 درهماً في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 511 درهماً مقابل 478 درهماً في 2023.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي 151.84 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 148.9 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 2% إلى 831 منشأة فندقية بنهاية أبريل الماضي، مقابل 814 منشأة في نهاية أبريل 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 52.6 ألف غرفة فندقية ضمن 164 فندقاً، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.7 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية، وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 85 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 109 منشآت.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية أظهرت البيانات أن أسواق منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 22% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 1.44 مليون زائر، تليها منطقة جنوب أسيا بنحو 17% من إجمالي عدد الزوار بنحو 1.11 مليون زائر، ثم استحوذت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 16% من مجمل الزوار الدوليين بنحو مليون زائر، و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنمو 783 ألف زائر.