«موانئ أبوظبي» تطلق «مركز أبحاث الاستدامة البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إطلاق «مركز أبحاث الاستدامة البحرية - أبوظبي»، ليكون مؤسسة غير ربحية مخصّصة للعمل كوكالة بحوث بحرية أكاديمية مشتركة بين القطاعات الصناعية والحكومية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

تم إطلاق المركز في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع البحري.

وسيتم تشغيل وإدارة «مركز أبحاث الاستدامة البحرية - أبوظبي» من قبل «أكاديمية أبوظبي البحرية»، المنشأة التعليمية الأكاديمية الرائدة في المنطقة، التي تقدم دورات تدريبية بحرية، وتحت مظلة «المركز البحري - أبوظبي» المنصة التي أطلقتها أبوظبي البحرية مؤخراً لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الصناعة البحرية في إمارة أبوظبي.

ويقع مركز أبحاث الاستدامة البحرية - أبوظبي داخل مباني أكاديمية أبوظبي البحرية، وسيسهم في تسهيل التمويل من مصادر خاصة للمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة، لتمكينها من إجراء البحوث التطبيقية والأساسية.

كما سيدعم برامج الدراسات العليا، موفّراً بذلك فرصاً مميّزة للمحترفين والمهتمين بالصناعة البحرية.

وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، إن مجموعة موانئ أبوظبي ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزّز أهداف الاستدامة، ولذلك جاء هذا التعاون بين المركز البحري - أبوظبي وأكاديمية أبوظبي البحرية، لإنشاء مركز متخصّص لتطوير البحوث الأكاديمية، ولا سيما في مجال الاستدامة البيئية. وأضاف أن أبوظبي تقدمت مؤخراً 10 مراكز لتصل إلى المرتبة الثانية والعشرين ضمن تصنيف المدن البحرية الرائدة في العالم.

وقال الدكتور ياسر الواحدي، مدير أكاديمية أبوظبي البحرية، إن تنمية المواهب البحرية وقيادة الابتكار أمر بالغ الأهمية في أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تمتلك سجلاً حافلاً من البحوث المكثفة والرائدة، التي تركّز على تحقيق التطورّ المستدام.