«شراع» يستعرض حلول الشركات الناشئة في «فيفا تيك»

الشارقة (الاتحاد)

يستعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مجموعة من الحلول الريادية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة التي يدعمها، وتتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك خلال مشاركته في معرض «فيفا تيك 2024» بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يجمع نخبة من أبرز العقول وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويعد معرض «فيفا تيك 2024» أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في القارة الأوروبية، وتختتم فعاليته السبت.

وتأتي مشاركة «شراع» ضمن الوفد الرسمي للإمارات، المشارك في الحدث، والذي تقوده وزارة الاقتصاد برئاسة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد.

ويتطلع «شراع» إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الفرص الاستثمارية أمامها.

وقالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إن معرض فيفا تيك 2024 يشكل فرصة مهمة لإبراز الشارقة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، ولرواد الأعمال لاستعراض حلولهم المتطورة والمبتكرة والتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمستثمرين الدوليين.