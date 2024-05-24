السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

افتتاح 15 مركزاً لإسعاد المستهلكين بمنافذ البيع في دبي

افتتاح 15 مركزاً لإسعاد المستهلكين بمنافذ البيع في دبي
25 مايو 2024 01:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي

افتتحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكثر من 15 مركزاً لإسعاد المستهلكين في منافذ بيع متنوعة خلال 2023، فيما تخطط لافتتاح ما يزيد على 15 مركزاً جديداً خلال العام الحالي، وذلك في وكالات السيارات ومتاجر الإلكترونيات وغيرها من القطاعات.
وأفادت المؤسسة بأنه بعد تفعيل آلية رفع الشكاوى ضمن المراكز مطلع العام الحالي، بلغ عدد الشكاوى في الربع الأول 1237 شكوى، وشمل معظمها متاجر البيع بالتجزئة ووكالات السيارات. وقال بيان صحفي صادر أمس، إن المؤسسة حرصت على مدار السنوات الماضية، على تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، ومن ضمنها تلك المراكز، التي تم افتتاح أوّلها في عام 2017، وذلك بهدف استقبال وحل الشكاوى ودياً وشفهياً في المتاجر قبل رفعها إلى المؤسسة.
وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك: نحرص على توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال.
وأشار إلى أنّ المؤسسة حريصة على نشر الوعي في أوساط التجار وكذلك المستهلكين، ولاسيما خلال المواسم التي تشهد زخماً وطلباً متزايداً، مع ضرورة التعامل مع الشكاوى بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة ودعم آليات السوق.
من جهته، أكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، أن افتتاح مراكز إسعاد المستهلكين في التعاونية يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي بالإمارة وحماية حقوق المستهلكين والمتعاملين لدى التعاونية، وتضمن هذه المبادرة تعزيز الثقة بالإمارة بشكل عام والتعاونية بشكل خاص، وذلك بفضل التعامل مع ملاحظات المستهلكين واقتراحاتهم بشكل فوري.
وأوضح البستكي، أن افتتاح هذه المراكز يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز ثقة المستهلكين. 

حماية المستهلك
دبي
الإمارات
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
آخر الأخبار
موضوعية
الأخبار العالمية
"الفلك المصري" يحدد أول أيام عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:12
حاكم الشارقة يهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حاكم الشارقة يهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
اليوم 18:36
السومة يعود إلى تشكيلة سوريا
الرياضة
السومة يعود إلى تشكيلة سوريا
اليوم 18:26
تشافي يغادر برشلونة «مرتاح الضمير»
الرياضة
تشافي يغادر برشلونة «مرتاح الضمير»
اليوم 18:22
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©