شراكة بين مطارات أبوظبي و«الاتحاد» لتعزيز الخدمات الأرضية للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطار، أمس، عقداً لتوسيع شراكتهما الطويلة الأمد في تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين في مطار زايد الدولي، وذلك بهدف تحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات متميزة وسلسلة.

ويتزامن هذا الإعلان مع النتائج الأخيرة لحركة نقل الركاب في مطارات أبوظبي، التي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 35.6%، مما يشير إلى تزايد الطلب على السفر.

وبموجب العقد ستنفذ الشركتان العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة وجودة خدمات المناولة الأرضية، والعمل معاً لتوفير تجربة عالمية المستوى للمسافرين عبر مطار زايد الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يسرنا توسيع شراكتنا الحالية مع الاتحاد لخدمات المطار، حيث عملنا معاً على الدوام لتقديم خدمات سلسة وعالية الجودة للمسافرين. ونحن فخورون بأن أعداد المسافرين الذين يمرون عبر مطار زايد الدولي، يؤكّد نمواً كبيراً في حركة السفر.

وأضافت: في الوقت الذي توسّع فيه أعمالنا ونعمل مع المزيد من شركات الطيران، ونتحرك نحو وجهات جديدة، نرى أنّ الاتحاد لخدمات المطار هي الشريك المناسب والموثوق لإدارة عمليات المناولة الأرضية لدينا، ونتطلع إلى تحقيق قدر أكبر من التميّز في جميع جوانب تجربة السفر من خلال التزامنا الراسخ بقيمنا المشتركة.

من جانبه، قال جبران البريكي، مدير عام شركة الاتحاد لخدمات المطار: تشكّل هذه الاتفاقية علامة بارزة في شراكتنا مع مطارات أبوظبي، وتعزز التزامنا بتقديم أفضل تجربة للمسافرين، مما يعكس حرصنا على الاستفادة من خبرتنا العالمية في المناولة الأرضية، لتقديم رحلة سلسة ومتميزة لعملائنا في مطار زايد الدولي.

وستقوم شركة الاتحاد لخدمات المطار، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة «القابضة»، بتوفير مجموعة شاملة من خدمات المناولة الأرضية، تتضمن مناولة الأمتعة وخدمات الشحن وخدمة الطائرات وغير ذلك.

ومن خلال توسيع الشراكة مع مطارات أبوظبي، سيستفيد مطار زايد الدولي من الخبرة والتجارب الاستثنائية التي تتمتع بها الاتحاد لخدمات المطار، لضمان تنفيذ وسير العمليات الأرضية بسلاسة وكفاءة.

وتعكس الاتفاقية، الالتزام المستمر لمطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطار بتعزيز قطاع الطيران في أبوظبي وتعزيز ودعم مكانة الإمارة كمركز عالمي للسياحة والسفر الجوي.