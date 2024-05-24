196 صفقة كبيرة على «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي بقيمة 3.4 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ 196 صفقة كبيرة على أسهم «أدنوك للحفر». وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 880 مليون سهم بقيمة تجاوزت 3.4 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 3.9 درهم.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أعلنت أمس الأول، استكمال طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للحفر»، حيث يمثل هذا الطرح نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى نسبة 16.5%. ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا على مؤشر الأسعار.