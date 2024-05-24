منتدى «اصنع في الإمارات» ينطلق بأبوظبي الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«مجموعة أدنوك»، الاثنين المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، ويستمر على مدى يومي 27 و28 مايو الجاري، تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل.

وتنعقد الدورة الثالثة من المنتدى على خلفية ما تحقق في الدورتين السابقتين من نجاحات تمثلت في توفير فرص شراء محلية بقيمة 120 مليار درهم تم استحداثها في قطاعات تشمل صناعات حيوية وذات أولوية، مثل الأدوية والطاقة والاتصالات والفضاء والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، من خلال توفير 1400 منتج للتصنيع المحلي. حيث يسهم إنتاج هذه المنتجات محلياً في تعزيز المرونة الصناعية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المحلي والإقليمي، مع دعم جهود إحلال الواردات بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، لدعم المرونة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات والخدمات، حيث يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي الوطني، وشهدت الدورتين الماضيتين توقيع أكثر من 100 اتفاقية للاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية.

ويشهد المنتدى عقد جلسات حوارية على مدى يومين، حيث سيشهد اليوم الأول مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش الرؤية الصناعية لدولة الإمارات (مشروع 300 مليار ورسم خريطة النمو المستقبلي)، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول توزيع جوائز “اصنع في الإمارات” لتكريم الشركات الصناعية والأفراد الأكثر مساهمة وتأثيراً في الابتكار والنمو الصناعي المستدام.

وتناقش جلسات اليوم الثاني من المنتدى؛ طموحات دولة الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الرئيسة»، والتعاون بين مصنعي المعدات الأصلية في مجال التنقل الذكي، كما سيشهد عقد حلقة شبابية بعنوان «إلهام الشباب للمشاركة في الصناعة: جلسة لإلهام الشباب الإماراتي للمشاركة في الصناعة» ينفذها مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتأهيل جيل جديد من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والأفكار للانخراط والتميز في هذا القطاع، بالتوازي مع جلسات جانبية.

وعلى هامش النسخة الثالثة من المنتدى، سيتم الإعلان عن شراكات جديدة بمليارات الدراهم،، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.