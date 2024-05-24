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اقتصاد

الإمارات تستحوذ على 11% من تدفقات السياح من الشرق الأوسط إلى العالم

الإمارات تستحوذ على 11% من تدفقات السياح من الشرق الأوسط إلى العالم
25 مايو 2024 01:29

رشا طبيلة (أبوظبي)

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استحوذت الإمارات على نحو 11% من إجمالي السياح والزوار المغادرين من دول الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، التي صنفت دولة الإمارات ضمن أهم الوجهات الأكثر رغبة للزيارة من قبل السياح من الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات المجلس، فإن حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط بلغت نحو 26.4%، حيث أنفق السياح الدوليون في دول الشرق الأوسط إجمالي 179.8 مليار دولار العام الماضي، بينما من المتوقع أن يبلغ حجم إنفاقهم العام الجاري 198 مليار دولار بنمو 10.1%، على أن يرتفع إلى 297.3 مليار دولار بحلول العام 2034.
أما إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، فمن المتوقع أن يصل إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.
وتشهد الإمارات نموا مستمرا في عدد السياح، فتوقعت بيانات المجلس أن تستقطب الإمارات 63.6 مليون سائح بحلول عام 2034، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
وبلغ إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط العام الماضي 459.9 مليار دولار بحصة 6.7% على أن يرتفع إلى 506.8 مليار دولار العام الجاري بحصة 7.1%، وبنمو 10.2% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 743.6 مليار دولار بحلول العام 2034
وحول أكثر الدول المصدرة للسياح القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط في 2023، هي المملكة العربية السعودية بحصة 10% ثم الهند بحصة 8% يليها البحرين بحصة 5% ثم مصر بحصة 5% يليها باكستان بحصة 5%.

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