الرئيس التنفيذي لمجموعة «روتانا» لـ«الاتحاد»: خطط توسعية لافتتاح 30 فندقاً جديداً محلياً ودولياً بحلول 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة «روتانا» للفنادق، عن خطط توسعية لافتتاح 30 فندقاً جديداً بحلول عام 2026 منها 3 فنادق في الإمارات، بالإضافة إلى فنادق بالمملكة المتحدة والسعودية وجورجيا والسنغال، وذلك من إجمالي 50 فندقاً قيد الإنشاء حالياً، حيث تستمر المجموعة في بحث الفرص للتوسع إقليمياً ودولياً.

وقال بارنز في حوار مع «الاتحاد»: إن تركيز المجموعة ينصب في التوسع في أسواقنا الحالية، والبحث عن فرص جديدة في أفريقيا وشرق أوروبا، ويوجد فرص ومحادثات حالياً لعقد تحالفات استراتيجية للتوسع خارج المنطقة وفي أسواق جديدة، حيث ندرس دائماً بتأنٍ التوسع في أسواق جديدة.

وأضاف: «نرى أن البحث عن عقد التحالفات والشراكات المناسبة عند التفكير في التوسع في أسواق جديدة بمناطق مختلفة هو أفضل طريقة لذلك».

وتدير روتانا محفظة تضم 126 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، 76 منها تعمل بالفعل، و50 قيد التطوير، وتدير روتانا حالياً إجمالي 19.761 غرفة على مستوى فنادقها العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.

وتعمل روتانا حالياً على تطوير 50 فندقاً جديداً في 31 مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وبمجرد الانتهاء، ستضيف الفنادق الجديدة 11.219 غرفة إلى محفظة روتانا، ليرتفع إجمالي عدد الغرف إلى 30.980 غرفة.

وقال بارنز: «لدينا خطط توسعية مستمرة في أسواقنا الحالية مثل السعودية وتركيا وفرص مقبلة للتوسع في أوروبا وأوروبا الشرقية وأفريقيا»، متوقعاً أن تفتتح روتانا فنادق في البحرين والسعودية ومصر، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف: «لدينا فندقان قيد التطوير في المملكة المتحدة، وهما من علامة سنترو، وهي علامة تتميز بمجال للتوسع في السوق البريطاني، ومن المتوقع افتتاح الفندقين قبل نهاية العام الجاري»، مؤكداً أن روتانا ستفتتح أول فندقين لها في المملكة المتحدة تحت علامتها التجارية المخصصة للفنادق والشقق الفندقية منخفضة التكلفة «سنترو».

ومن المقرر افتتاح فندقي «سنترو نيو مالدن» و«سنترو كينغستون» هذا العام، وذلك في إطار اتفاقية أوسع لتطوير محفظة تضم ما يقارب 1500 غرفة في مواقع متعددة من منطقة لندن الكبرى.

وحول السوق الإماراتي، قال بارنز: «تتميز الإمارات بنمو القطاع السياحي والاستثمار في البنية التحتية فيها من مشاريع ومطارات، وتتميز بعمق الضيافة الإماراتية الأصيلة والمشاريع السياحية والثقافية المستمرة والبيئة الآمنة والمستقرة التي يجعلها بيئة خصبة للنمو والاستثمار، إضافة إلى الجهود الترويجية التي تقوم بها الجهات السياحية والتي جعلت الإمارات وجهة سياحية جاذبة متنوعة».

وقال إن الإمارات تشهد نمواً كبيراً في قطاع الفعاليات، حيث تستقطب أحداثاً وفعاليات عالمية باستمرار التي تسهم بشكل كبير في تعزيز سياحة الأعمال والمؤتمرات، مؤكداً أن الإمارات تجذب أسواقاً سياحية متنوعة مثل الأسواق الخليجية والسوق الروسي والأوروبي، وغيرها، وتحقق الفنادق إشغالاً عالياً، فالإمارات وجهة متكاملة تجذب الزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف أن تطور مطارات الدولة مثل مطار زايد الدولي والفنادق التي تقدم خدمات عالية الجودة كلها عوامل رئيسة تجذب السياح، وتعزز من تجاربهم.