%19.2 ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين

بكين (وام)

ارتفع عدد الشركات الأجنبية حديثة التأسيس في الصين، بنسبة 19.2%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، إن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي التي أسست في أنحاء البلاد، خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، بلغ 16805 شركات.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9% عن العام السابق.وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليار يوان، خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.