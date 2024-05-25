الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%19.2 ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين

%19.2 ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين
26 مايو 2024 03:58

بكين (وام)

أخبار ذات صلة
مبادرة صينية - برازيلية للتفاوض على حل الأزمة الأوكرانية
«تريندز» وجامعة الاقتصاد الصينية يبحثان سبل نهضة البحث العلمي

ارتفع عدد الشركات الأجنبية حديثة التأسيس في الصين، بنسبة 19.2%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، إن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي التي أسست في أنحاء البلاد، خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، بلغ 16805 شركات.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9% عن العام السابق.وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليار يوان، خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

الصين
وزارة التجارة الصينية
التمويل الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©