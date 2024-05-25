الأحد 26 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات المالي» يخرج الدفعة الـ6  من برنامج تطوير القادة في أكسفورد

صورة جماعية لخريجي الدفعة 6 من برنامج تطوير القادة بجامعة أكسفورد (وام)
26 مايو 2024 03:57

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الرئيس التنفيذي لمجموعة «روتانا» لـ«الاتحاد»: خطط توسعية لافتتاح 30 فندقاً جديداً محلياً ودولياً بحلول 2026
محافظ المصرف المركزي يبحث مع بعثة «صندوق النقد» تطورات القطاع المالي

أعلن معهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي تخريج الدفعة السادسة في برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي، الذي عقد في «إغروف بارك» المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.
جرى تطوير البرنامج، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت نورة البلوشي، المدير العام للمعهد المالي، إن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تتميز بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدماً والمنافسة والديناميكية في أسواقها، ما يجعلها بحالة تغير وتطور دائمين، وهو ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويراً مستمراً.

معهد الإمارات المالي
أكسفورد
القطاع المالي
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
جانب من اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
اليوم 04:02
تفاؤل بمستقبل الأوضاع في ليبيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو لاجتماع ثلاثي ليبي لمعالجة الانقسام
اليوم 04:02
نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع مدمر جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح
اليوم 04:01
البرلمان اللبناني فشل 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تَجدُّد الدعوات للإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
اليوم 04:01
صبي فلسطيني نازح يسير بين المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة
اليوم 04:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©