«الإمارات المالي» يخرج الدفعة الـ6  من برنامج تطوير القادة في أكسفورد

دبي (وام)

أعلن معهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي تخريج الدفعة السادسة في برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي، الذي عقد في «إغروف بارك» المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

جرى تطوير البرنامج، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت نورة البلوشي، المدير العام للمعهد المالي، إن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تتميز بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدماً والمنافسة والديناميكية في أسواقها، ما يجعلها بحالة تغير وتطور دائمين، وهو ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويراً مستمراً.