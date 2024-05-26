اتفاقية بين مالية عجمان ومرسى العقارية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة

مان (الاتحاد)

أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع شركة «مرسى العقارية» الحكومية المستقلة تتيح عبرها للشركة الاستفادة من خدمات منصة «توريد» في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وتوفّر هذه الاتفاقية أمام جميع مورّدي ومتعاملي «مرسى العقارية» إمكانية الاطلاع على المناقصات التي تطرحها الشركة وتقديم عطاءاتهم بأقل وقت وجهد ممكنين، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد سلاسة وسرعة إنجاز عمليات التوريد في الشركة، وتقديم تجربة ذكية شاملة لمتعامليها.



وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تعكس منصة توريد نهج الابتكار والتطوير التكنولوجي الذي تتبنّاه الدائرة بهدف دعم التحوّل الرقمي في عجمان وإرساء أطُر فاعلة تنعكس بشكل إيجابي على العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة. ويسعدنا أن نرحّب بانضمام شركة (مرسى العقارية) إلى المنصة، ونثمّن هذا التعاون معها الذي نثق بأنه سيسهم في تبسيط عمليات التوريد الخاصة بها، وخلق بيئة تنافسية محفّزة بين المورّدين لتقديم أفضل العروض، بما يفضي إلى تطوير أنشطتها وتعزيز نمو أعمالها».



وأكد أن الدائرة تواصل العمل على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات الحكومية والمستقلة، واستقطاب المزيد من الجهات للانضمام إلى منصة «توريد» لحكومة عجمان، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد في الإمارة تحت مظلة المنصة بما يوفر فرصاً واعدة لنمو أعمال الشركات الوطنية والموردين ويدعم جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية.