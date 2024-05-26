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الشارقة تعزز التعاون مع هونغ كونغ في مجال التحكيم التجاري

الشارقة تعزز التعاون مع هونغ كونغ في مجال التحكيم التجاري
27 مايو 2024 01:46

الشارقة (الاتحاد) 

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد قضائي رفيع المستوى من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال القوانين التجارية والاستثمارية وبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والمساهمة في تنمية آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ ودفعها لمستويات أكثر تكامليةً وازدهاراً، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي نظمته غرفة الشارقة في مقرها بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي بول لام، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مؤكداً أن عقد هذا اللقاء يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال التعاون في المجال القضائي والتحكيم التجاري الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدى الجانبين، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لهونغ كونغ، وشهدت التجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ومن هنا يأتي أهمية اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما مع وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.

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