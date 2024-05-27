بدء تداول أسهم «دريك آند سكل» الأربعاء المقبل

دبي (الاتحاد)

صرح المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل انترناشونال» عن عودة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري.

وأشار المهندس شفيق:«تأتي هذه الخطوة، بعد أن حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة «دريك آند سكل انترناشونال» التي انطلقت في 25 إبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو نجاحاً كبيرا، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق ال 450 مليون درهم وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية و تعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد».