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اقتصاد

«اقتصادية أبوظبي» تُوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع «ايدج»

دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي
27 مايو 2024 15:11

أبوظبي (الاتحاد)
 وقّعت «ايدج»، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، اتفاقية تعاون لاستكشاف فرص تعزيز القدرات الصناعية في إمارة أبوظبي، وهي أكبر إمارة في الدولة.

وبموجب اتفاقية التعاون، المبرمة في منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، سيوفر مركز ايدج للتعلّم والابتكار، المنشأة الرائدة في تطوير مهارات الصناعة 4.0 والتكنولوجيا المتقدّمة، برامج تدريبية عالية الجودة وعروض توضيحية لحالات استخدام الصناعة 4.0 وفعاليات ابتكار وخدمات استشارية مختلفة.

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ويندرج ذلك في إطار الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، واستكشاف كل من «ايدج» ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية أبوظبي، كمركز عالمي للثورة الصناعية بهدف تحقيق اقتصاد وطني يواكب القدرات في الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تسهيل الأبحاث المحلية القائمة على المعرفة والابتكار في مجال التصنيع المستدام.


وتُمثل اتفاقية التعاون أحدث تطور في خارطة طريق الصناعة 4.0 لمجموعة ايدج، والتي تتماشى مع مبادرة «برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحويل القاعدة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع تنافسي، وتحسين الإنتاجية الصناعية المواكب القدرات في الثورة الصناعية الرابعة على نحو عالمي ومستدام.

دائرة التنمية الاقتصادية
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