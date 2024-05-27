«الصناعة» تكرم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، خلال فعاليات اليوم الأول الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات».

وتم تكريم الفائزين بالجوائز من جانب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتورة آمنه الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وتؤكد هذه الجوائز دعم دولة الإمارات للمتميزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، والشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بما يعزز تنوع الاقتصاد الإماراتي.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة، تركز الوزارة على دعم الابتكار بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وأصبحت جوائز «اصنع في الإمارات» معياراً للتميز في القطاع، كما أنها تكرس المكانة المرموقة التي وصل إليها الفائزون، وتمثل الجوائز أداة محفزة لتطوير قدرات الشركات والأفراد المترشحين، وتشجيعهم على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وبأنماط عملهم لكي تكون على مستوى التميز الذي يتيح لهم الترشح للجوائز، وهو الأمر الذي سينعكس على تحسين جودة المنتجات الوطنية، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية».

وأضاف: «نبارك لجميع الفائزين في دورة هذا العام، ونثني على كافة المتقدمين للجائزة ونشجعهم على بذل مزيد من الجهود لضمان استمرارية التميز في المستقبل. لقد تميزت كافة الملفات التي ترشحت للجوائز بالجودة مما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن مختلف الفئات».

فئات الجائزة

وتنقسم جوائز «اصنع في الإمارات» هذا العام إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي، المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب.

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم متخصصة مشكلة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورؤساء تنفيذيين لشركات ومؤسسات أكاديمية وطنية ودولية، وطبقت اللجنة أعلى معايير الدقة والشفافية بشكل يضمن تكريم المؤسسات والشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً، كما تم تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع المعايير المحددة لفئة الجائزة التي تقدموا لها.



الفائزون

وفاز بجائزة التميز في المحتوى الوطني، الذي تندرج تحتها 3 فئات فرعية وهي: المصنّعين في القطاع الخاص، والمصنّعين في القطاع الشبه الحكومي، ومزودي الخدمات، كل من شركة «اسمنت الخليج»، عن فئة المصنّعين في القطاع الخاص، و«شركة الإمارات للصناعات الحديدية» عن فئة المصنّعين في القطاع الشبه الحكومي، بينما فاز عن فئة مزودي الخدمات شركة «سلال للغذاء والتكنولوجيا».

وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة «حديد الإمارات أركان»، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الصلب ومواد البناء في الشرق الأوسط، وتأسست في العام 1998 وبدأت الإنتاج الفعلي في العام 2001، كما يعد مجمعها أكبر مصنع متكامل للحديد في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات.

وفاز بجائزة الصناعة الذكية شركة «آي باك - Ipack» التي تعد أول شركة خاصة في الإمارات لإنتاج مواد التعبئة والتغليف «المعقمة»، حيث تقدم حلول متنوعة من بينها التعبئة والتغليف لمنتجات غذائية متنوعة، وتستخدم أحدث تقنيات الطباعة والمعدات المتطورة.

وفاز بجائزة التميز في الابتكار، شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في إنتاج الألمنيوم الممتاز، وهي أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وتدير الشركة مصاهر الألمنيوم في منشأتيها في جبل علي ومنطقة الطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، وتُصنف التقنيات المطورة محلياً لدى الشركة ضمن أكثر التقنيات كفاءة وتنافسية في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

وفاز بجائزة أفضل ممكّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة، مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، العاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تعد المشغل الأكبر في دولة الإمارات للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وخدمات الأعمال، وسكن الموظفين، وحلول العقارات الصناعية.

وفاز بجائزة معايير الجودة، مجموعة «أن أم دي سي» NMDC، المجموعة الإماراتية المتخصصة عالمياً في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية.

وفاز بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، أحمد محمد حسن أحمد الحداد، وفاز بجائزة القائد الملهم، عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (نبذة).