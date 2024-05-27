3.5 مليار درهم تمويلات «أدكس» لدعم الصناعة الوطنية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت قيمة التمويلات التي قدمها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، لدعم الصناعات الوطنية، نحو 3.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، بحسب خليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

وأكد القبيسي لـ «الاتحاد» على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، أن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» يقدم تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، حيث يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد.

وأوضح القبيسي، أن التمويل غير المباشر يشمل توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة، بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، منوهاً أن هذه التسهيلات تساعد المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر، أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.

وقال القبيسي: إن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، يحرص على المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» كراع استراتيجي لهذا الحدث المهم للدولة.

وأضاف أن «اصنع في الإمارات» يساهم في بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، والتي بدورها، تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتخلق الفرص لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن المشاركة في المنتدى تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم الصناعات الوطنية لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، مشدداً على أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، بدوره يسخر كافة الإمكانيات والتمويلات اللازمة لدعم الشركات الإماراتية وتمكين وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.وحول سبل استفادة مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من منتدى اصنع في الإمارات، أفاد القبيسي، بأن ذلك يتم عبر عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية، والمؤسسات العالمية والشركات المالية، والتباحث في الفرص المستقبلية التي من شأنها دعم الصادرات الإماراتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وذكر أنه يتم أيضاً فتح آفاق وقنوات جديدة تسهم في خلق الفرص الواعدة للشركات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، مبيناً أنه يتم خلال المنتدى شرح طبيعة نشاط المكتب للمشاركين في المنتدى وتوضيح مزايا الحلول التمويلية التنافسية التي يقدمها المكتب وفق شروط ملائمة، بهدف دعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يستقطب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتقدمة، ويدعم التوجّهات المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي، حيث يعتبر المنتدى من أهم وأبرز الفعاليات الصناعية التي تقام في دولة الإمارات، ومنصة تفاعلية تجمع نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والعالمي.ووفقاً لـ خليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، فإن أهداف مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» هي تعزيز نمو الصناعات الوطنية في القطاعات الحيوية، ويحرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة حجم الصادرات الوطنية من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته لبناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً، مؤكداً العمل على توفير التمويلات اللازمة لدعم أنشطة الشركات الإماراتية لتمكين وصول منتجاتها من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.