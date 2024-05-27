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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
27 مايو 2024 22:39

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.86 دولار للأوقية. وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 11 عاماً الأسبوع الماضي. وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1057.05 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 2.3 بالمئة ليبلغ 986 دولاراً للأوقية.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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