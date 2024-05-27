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اقتصاد

1.43 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.43 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
28 مايو 2024 01:09

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية للتداول بقيمة 1.43 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، فيما ظلت قيم التداول والأسعار قريبة من مستويات أدائها خلال الأسبوع الماضي، التي تحركت في نطاق ضيق.
وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 1.21  مليار درهم،  توزعت على 19 ألف صفقة أبرمت خلال الجلسة، وتم من خلالها تداول 307 ملايين سهم.
وقادت شركة أدنوك للحفر التداولات في سوق أبوظبي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت على أسهمها  نحو 212 مليون درهم، وكانت محصلتها إغلاق السهم على سعر 4.07 درهم منخفضاً بنسبة 1.45%.
أما تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغت محصلتها نحو 37.5 مليون درهم كصافي بيع. 
وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 0.37% عند مستوى الإغلاق البالغ 4027 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 221 مليون درهم تم تداولها من خلال 8.3 ألف صفقة تم من خلاها تداول 73.2 مليون سهم.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم خلال في سوق دبي المالي 99.7  مليون  درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 138 مليون درهم،  ليصل صافي الاستثمار الأجنبي نحو   38   مليون درهم كصافي بيع.

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