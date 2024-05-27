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«كيزاد» توقع اتفاقية مساطحة مع «دوكاب للمعادن»

«كيزاد» توقع اتفاقية مساطحة مع «دوكاب للمعادن»
28 مايو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة دوكاب للمعادن أمس اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً لتوسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد.
وجرى التوقيع بحضور محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وخالد لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة دوكاب، على هامش منتدى اصنع في الإمارات 2024.
وستقوم دوكاب للمعادن بإضافة أكثر من 51 ألف متر مربع إلى مساحة منشآتها الحالية والبالغة مساحتها 50 ألف متر مربع في كيزاد، لزيادة طاقتها الإنتاجية من منتجات النحاس والألومنيوم عالية الجودة. وبهذا التوسع ستصل مساحة استثمارات شركة دوكاب للمعادن في كيزاد إلى أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضيف هذا المشروع الاستراتيجي العديد من المزايا إلى قطاع التصنيع في إمارة أبوظبي.
وقال محمد الخضر، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد.. «تتمتع دوكاب للمعادن بسمعة طيبة في هذا القطاع، وتوسع دوكاب ضمن منظومتنا يعزز من دور مجموعة كيزاد في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات».
من جانبه أكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، أن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة وإضافة مهمة لتحقيق استراتيجية شركة دوكاب للمعادن.

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