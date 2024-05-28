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ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
28 مايو 2024 12:47

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 21 سنتاً إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود أغسطس الأكثر نشاطاً 21 سنتاً أيضاً إلى 83.09 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 1.18 دولار أو 1.52 بالمئة إلى 78.90 دولار مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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