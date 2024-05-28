الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ألف للتعليم» تعلن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب

«ألف للتعليم» تعلن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب
28 مايو 2024 13:02

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة «بي إل سي»، اليوم، النطاق السعري لبيع أسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم و9.45 مليار درهم.

وستطرح الشركة 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم للسهم، والتي تُمثل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم و1.89 مليار درهم.

وتعتبر الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار وشركة كريبتونايت للاستثمار، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أخبار ذات صلة
1.43 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
196 صفقة كبيرة على «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي بقيمة 3.4 مليار درهم

وتتوقع الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن السنتين الماليتين اللتين تنتهيان في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين «بخلاف المساهمين البائعين»، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 7.42 في المائة وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري و7.14 في المائة تقريباً وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتُغلق في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد 'الشريحة الأولى' وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين 'الشريحة الثانية'، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ، ويمتثل الطرح لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية بهذا الخصوص.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «لاقت الفرصة الاستثمارية التي تقدمها ألف للتعليم إقبالاً واسعاً في السوق، ولمسنا اهتماماً ملحوظاً بالطرح منذ إعلان نيتنا إدراج أسهم الشركة».

وأضاف: «نتطلع قدماً للإعلان عن سعر الطرح النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويسعدنا الترحيب بالمساهمين الجدد، بينما نشرع في مرحلة جديدة وواعدة من نمو ألف للتعليم».

المصدر: وام
ألف للتعليم
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين
علوم الدار
الإمارات تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين
اليوم 14:31
زلزال قوي يهز إندونيسيا
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز إندونيسيا
اليوم 14:22
قمة الإعلام العربي.. «حديقة الذكاء الاصطناعي» تستعرض أبرز أعمال رواد الإعلام
علوم الدار
قمة الإعلام العربي.. «حديقة الذكاء الاصطناعي» تستعرض أبرز أعمال رواد الإعلام
اليوم 14:17
رؤية استراتيجية للارتقاء بـ «رياضة المرأة» وتعزيز تنافسيتها العالمية
الرياضة
رؤية استراتيجية للارتقاء بـ «رياضة المرأة» وتعزيز تنافسيتها العالمية
اليوم 14:07
«نجّار» يطارد الحلم في «كونفرنس ليج»
الرياضة
«نجّار» يطارد الحلم في «كونفرنس ليج»
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©