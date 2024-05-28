مدينة إكسبو دبي تستقطب الشركات المستدامة والمبتكرة

تحرص مدينة إكسبو دبي على استقطاب الشركات المستدامة والمبتكرة في سياق خطة دبي الحضرية 2040 مستفيدة من قربها من أكبر مطار في العالم والنمو المستقبلي المتوقع لمركز دبي للمعارض وتعمل على تعزيز نظم الأعمال فيها عبر العروض المميزة والمبادرات التي توفرها للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال.

وأوضحت المدينة في بيان لها اليوم، أن المنطقة الحرة التي تركز على الاستدامة والابتكار في مدينة إكسبو تعمل على تعزيز دعمها للكيانات الرائدة وزيادة فرص الاستثمار، وترسيخ مكانتها منطقة تجارية واعدة ومتصلة في قلب طموح دبي للنمو والتوسع عبر الترحيب بعدد متزايد من المنظمات المحلية والعالمية.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة - مدينة إكسبو دبي، إن المدينة تنطلق في نهجها وأسلوب عملها من التعاون والتواصل في المجتمع لافتة إلى الموقع المتميز في قلب التوسع المستقبلي لمدينة دبي حيث تجتذب المنطقة الحرة شركات ومبتكرين ورجال أعمال ومستثمرين جددا وتتحول سريعا إلى موقع بالغ الأهمية لأي مؤسسة تريد أن تكون في طليعة تلك المنطقة التجارية المزدهرة والتي تمثل أحد المراكز الرئيسية في خطة دبي الحضرية 2040.

وترحب مدينة إكسبو بجميع من يشاركونها التزامها بصنع مستقبل أفضل للجميع، وخلق بيئة تعاونية تمكن المؤسسات من جميع الأحجام من التواصل والتعاون والتوسع والنمو، مدعومة بالطاقة النظيفة والمتجددة، والبناء على خبراتها المكتسبة بالاستضافة الناجحة لقمة المناخ COP28.

ومن المقرر أن تبدأ موانئ دبي العالمية قريباً أعمال إنشاء مقر رئيسي لها في مدينة إكسبو وهي أحدث خطوة تضع شركة الخدمات اللوجستية العالمية في قلب مستقبل دبي، في حين افتتحت مجموعة تيرمينوس الرائدة في مجال توفير الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي مؤخرًا مركزها الدولي المقر الرئيسي في المدينة.

ومن بين المؤسسات التي تركز على الاستدامة والتي اتخذت من المدينة مقراً لها الشركة المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية "شاهين"، ومزود الحلول المناخية الإيجابية "كاربون ستاندرز" (Carbon Standards)، ومزود الخدمات اللوجستية "دن هارتوغ" (Den Hartogh)، ومجموعة المعدات الصناعية كرونه (Krohne)، وشركة استشارات الأعمال "إيميرابز" (Emirabiz) ووكالة التصميم "إيسز أف سبيس" (Aces of Space)، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر ومنافذ الخدمات المتنوعة.