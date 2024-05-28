«أبوظبي للصادرات» يستعرض حلوله التمويلية في «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يسخّر الإمكانات والتمويلات اللازمة كافة، لدعم أعمال الشركات الإماراتية، وتمكين وصول منتجاتها من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني واستدامة مصادر الدخل.

ويستعرض مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض المصاحب للدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، مزايا الحلول التمويلية التي يقدمها وفق شروط ملائمة؛ بهدف دعم أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

وقال السويدي، في بيان أمس، إن «أبوظبي للصادرات» عقد خلال المنتدى اجتماعات مع شركائه الاستراتيجيين، للتباحث، والنظر في الفرص المستقبلية التي من شأنها دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة حجم الصادرات، من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً.