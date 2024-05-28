1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدفقت سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم للتداولات في أسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة تداولات أمس، وسط انخفاض للمؤشرات العامة للأسواق، بالتزامن مع ضبابية في توقعات اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بناء على بيانات مرتقبة عن الاقتصاد الأميركي، واجتماع «أوبك+» المزمع عقده الأسبوع المقبل.

ويتجه المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية في أسواق المال المحلية والإقليمية، للتحوط والحذر في مثل هذه الظروف، الأمر الذي يدفعهم لزيادة حصة النقد الكاش ضمن تركيبة أصول الصناديق المدارة من قبلهم، ما يعني تسييل حصة من الأسهم المملوكة لهم أو التوقف عن إصدار طلبات شراء جديدة أو تقليص قيمة الطلبات الجديدة، وجميعها عوامل تشكل ضغطاً على الأسعار والمؤشرات العامة للأسواق.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات، أمس، 1.2 مليار درهم تقريباً، تم تداولها من خلال 21 ألف صفقة أبرمت على الشركات المدرجة، وبلغت كمية التداول 273 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 8742 نقطة، منخفضاً بنحو 1% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق ليوم أول أمس، عند مستوى 8830 نقطة.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 190 مليون درهم تقريباً، وأغلق سهم الشركة على مستوى 399.5 درهم دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس، تلاه التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 94 مليون درهم والذي انخفض 2.2% إلى مستوى 11.58 درهما، تلاه شركة الدار العقارية بقيمة تداولات بلغت 92 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على انخفاض نسبته 2.79% عند مستوى 5.57 درهم للسهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات 311 مليون درهم تم تداولها من خلال 10 آلاف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وبلغت كمية التداول 108 ملايين سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بنسبة 1% تقريباً عند مستوى 3986 نقطة.

الأكثر تداولاً

تصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في سوق دبي المالي بقيمة 66 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 7.74 درهم بارتفاع نسبته 0.65%، تلاه التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 50 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 15.6 درهم بانخفاض نسبته 1.6%، تلاه التداولات على أسهم مصرف عجمان بقيمة 40 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 1.78 درهم، منخفضاً بنسبة 0.56%.