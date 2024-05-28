الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
29 مايو 2024 01:07

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الثقافات جسور التواصل بين الشعوب
دشّن مشروع شمال بني ياس السكني.. خالد بن محمد بن زايد: تعزيز منظومة الاستقرار الأسري

تدفقت سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم للتداولات في أسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة تداولات أمس، وسط انخفاض للمؤشرات العامة للأسواق، بالتزامن مع ضبابية في توقعات اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بناء على بيانات مرتقبة عن الاقتصاد الأميركي، واجتماع «أوبك+» المزمع عقده الأسبوع المقبل.
ويتجه المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية في أسواق المال المحلية والإقليمية، للتحوط والحذر في مثل هذه الظروف، الأمر الذي يدفعهم لزيادة حصة النقد الكاش ضمن تركيبة أصول الصناديق المدارة من قبلهم، ما يعني تسييل حصة من الأسهم المملوكة لهم أو التوقف عن إصدار طلبات شراء جديدة أو تقليص قيمة الطلبات الجديدة، وجميعها عوامل تشكل ضغطاً على الأسعار والمؤشرات العامة للأسواق.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات، أمس، 1.2 مليار درهم تقريباً، تم تداولها من خلال 21 ألف صفقة أبرمت على الشركات المدرجة، وبلغت كمية التداول 273 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 8742 نقطة، منخفضاً بنحو 1% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق ليوم أول أمس، عند مستوى 8830 نقطة.
وتركزت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 190 مليون درهم تقريباً، وأغلق سهم الشركة على مستوى 399.5 درهم دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس، تلاه التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 94 مليون درهم والذي انخفض 2.2% إلى مستوى 11.58 درهما، تلاه شركة الدار العقارية بقيمة تداولات بلغت 92 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على انخفاض نسبته 2.79% عند مستوى 5.57 درهم للسهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات 311 مليون درهم تم تداولها من خلال 10 آلاف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وبلغت كمية التداول 108 ملايين سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بنسبة 1% تقريباً عند مستوى 3986 نقطة.
الأكثر تداولاً 
تصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في سوق دبي المالي بقيمة 66 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 7.74 درهم بارتفاع نسبته 0.65%، تلاه التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 50 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 15.6 درهم بانخفاض نسبته 1.6%، تلاه التداولات على أسهم مصرف عجمان بقيمة 40 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 1.78 درهم، منخفضاً بنسبة 0.56%.

الإمارات
الأسهم المحلية
الاقتصاد الأميركي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
فلسطيني يجر احتياجات أساسية بينما يبحث عن مكان آمن في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لاستئناف التفاوض حول الهدنة في غزة
29 مايو 2024
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لدى وصوله إلى بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مبعوث فرنسا في بيروت للدفع باتجاه إنهاء «الحلقة المفرغة»
29 مايو 2024
جانب من عملية تفريغ المساعدات عبر الميناء المؤقت قبالة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: إزالة رصيف غزة البحري مؤقتاً
29 مايو 2024
رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الأوكراني بمطار ميلسبروك العسكري في بلجيكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو بايدن مجدداً لحضور «قمة السلام»
29 مايو 2024
فلسطينيون ينزحون من رفح نحو خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون شخص فروا من رفح في 3 أسابيع
29 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©