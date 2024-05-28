إطلاق «التحول 4.0» لتسريع التحول التكنولوجي للمصنعين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، مبادرة «التحول 4.0»؛ بهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ«300 مليار». وتهدف المبادرة الجديدة إلى تطوير مسار مسرع لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة منها إلى منارات صناعية (شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0)، خلال الفترة الممتدة من الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، وذلك تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي التابع للوزارة.

وكجزء من المبادرة، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع كل من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مذكرة تفاهم تهدف لدعم مسار التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال توفير الدعم الفني والتقني والحلول التمويلية المبتكرة.

شهد التوقيع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحول إطلاق مبادرة «تحول 4.0»، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «تحتل الإمارات مكانة ريادية في توظيف التحول التكنولوجي لتمكين المصنّعين في تعزيز الإنتاجية والجاهزية التكنولوجية، وهي توفر بيئة حيوية متكاملة داعمة لتوسيع نطاق هذا التحوّل وتسريعه بالاستفادة من مبادرات نوعية، مثل «التحول 4.0». ويأتي إطلاق هذه المبادرة الطموحة لدعم الشركات المصنعة، وتسهيل تبنيها أحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية، والمساهمة في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الدولة تعزز الإمكانات والفرص والكفاءة والقدرة التنافسية، بما يتماشى مع برنامج التحول التكنولوجي ومشروع الـ«300 مليار».

وأضافت معاليها: «من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا داخل الدولة، نستثمر في مستقبل تندمج فيه التكنولوجيا المتقدمة والصناعة مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كافة أرجاء الدولة».

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المصنعة في دولة الإمارات من خلال مسار مسرع يشمل الدعم الفني والاستشاري والحلول التمويلية ليصبحوا قادة في تبني المبادرات التكنولوجية والتحول الرقمي. كما تدعم بشكل مباشر المصنعين في توسيع نطاق تحولاتهم التكنولوجية وفي الوقت نفسه تبنّي ممارسات التصنيع المستدامة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة «اندستري آبس - Industry Apps»، وهي شركة تأسست حديثاً في دولة الإمارات وتوفر الدعم للشركات بهدف رفع مستوى نضجها الرقمي. وبموجب المذكرة، ستتمتع الشركات في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى مجموعة التطبيقات الخاصة بشركة «اندستري آبس - Industry Apps »، لمساعدتها في توسيع نطاق تحولها التكنولوجي بمرونة، إلى جانب توفير خدمات مجانية بقيمة 5.5 مليون درهم إماراتي من الشركة. وتعمل هذه التطبيقات على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد أنواع التكنولوجيا والهندسة المعمارية المتطورة التي يستخدمها قادة الصناعة العالمية.

وأسهم شركاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك «ماكس بايت» و«دو» و«بريكاست»، بتوفير خدمات بقيمة 10 ملايين درهم لدعم مبادرة «تحوّل 4.0».

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع كل من مصرف الإمارات للتنمية ودو لتمكين مسار التحول الرقمي لدى الشركات المصنعة في الدولة، انضمت شركة «أيه سي أم إي - ACME» وهي شركة تقوم بتصنيع حلول الأتمتة لمختلف القطاعات إلى المبادرة الجديدة، ووقعت بدورها اتفاقية مع «دو» و«مصرف الإمارات للتنمية»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، للبدء في رحلة التحول التكنولوجي.