«بيورهيلث»: إنفاق مليار درهم مشتريات محلية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «بيورهيلث»، إنفاقاً بقيمة مليار درهم على المشتريات المحلية لدعم برنامج المحتوى الوطني، وذلك منذ الربع الأول من عام 2023 في إطار التزامها بدعم برنامج المحتوى الوطني، الذي يمثل ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات. وكشفت «بيورهيلث»، خلال مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات»، عن مستوى تقدمها في تحقيق الهدف المتمثل في إنفاق 13 مليار درهم على المشتريات المحلية بحلول عام 2032.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، لتعزيز المحتوى الوطني الذي أطلقته الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، وله دور حيوي في تعزيز نمو وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة، بما يتماشى مستهدفات الوزارة لتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.