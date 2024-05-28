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«ستراتا» تنجح في إجراء عمليات إصلاح لأجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة

«ستراتا» تنجح في إجراء عمليات إصلاح لأجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة
29 مايو 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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نجحت شركة ستراتا للتصنيع، ولوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط،  في إجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء الطائرات المصنّعة من المواد المركبة. حيث تم الإعلان عن هذا الإنجاز في أعقاب مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية وقعتها ستراتا ولوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط في وقت سابق.
حيث تتعاون الشركتان في عمليات الإصلاح والتجميع النهائي لقباب رادار الطائرات، بالاستفادة من مواردهما وخبراتهما المشتركة في مجال الصيانة والإصلاح، وقد شاركت لوفتهانزا تكنيك معرفتها وخبرتها في مجال الإصلاحات، جنباً إلى جنب موارد ستراتا التصنيعية التي استثمرتها في إصلاح المناطق المتضررة ضمن قبة رادار الطائرة، في عملية مشتركة تبدو أكثر كفاءة وجودة.
وقال إسماعيل علي عبد الله، مدير وحدة المجمعات الاستراتيجية، قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: «إن شراكتنا مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط تجسد الثقة الكبيرة والمتنامية التي تتمتع بها ستراتا عالمياً في مجال صناعة الطيران، ولا سيما في قدرتها اللافتة على إجراء حلول إصلاح دقيقة للمواد المركبة ذات المستوى العالمي». 

ستراتا
الطائرات
مبادلة للاستثمار
الطيران
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