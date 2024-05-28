«ستراتا» تصنع القوارب الشراعية SailGP’s F50

دبي (الاتحاد)

أعلن SailGP، السباق المائي الأكثر إثارة في العالم، عن شراكة جديدة قائمة على الإنتاج مع شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، والتي تتخذ من مدينة العين بدولة الإمارات مقراً لها، والمختصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات وفي التصنيع المتقدم باستخدام المواد المركبة، حيث ستقوم ستراتا بتصنيع وتوريد الأجزاء والمكونات الرئيسية لقوارب SailGP’s F50.

وتدعم هذه الشراكة الجديدة توسيع علاقة مبادلة الحالية مع SailGP، حيث تعد مبادلة الشريك العالمي للبطولة. وتجسد هذه الشراكة إحدى الركائز الثلاث وهي: ربط الاستثمار المسؤول بأحدث التقنيات والابتكارات لدفع الأفكار الجديدة إلى الأمام. وتعد مبادلة أيضاً الشريك الرئيسي لسباق جائزة مبادلة نيويورك للإبحار الكبير المقرر انعقاده في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2024.

وستقوم ستراتا بتصنيع وتوريد المكونات الرئيسية لأسطول SailGP المتطور والمكوّن من قوارب F50 ذات القارب المحلق، بما في ذلك الأجنحة والدفات ورقائق «تي» المصممة حديثاً، والتي سيتم تقديمها في الموسم الخامس، إضافة إلى دفات «تي».

وبموجب هذه الشراكة الجديدة والرائدة على مستوى الشرق الأوسط، ستعمل ستراتا جنباً إلى جنب SailGP Technologies ومنشآت التصنيع التابعة لها في الساحل الجنوبي لإنجلترا، بما يقود إلى توسيع عدد الفعاليات الدولية المنتظر تنظيمها في تقويم الموسم الخامس للسباق وما بعده.

وتمتلك ستراتا خبرة راسخة في مجال التصنيع المتقدم منذ أن بدأت رحلة الإنتاج في عام 2010، وصولاً إلى العام 2024 وما تم إنجازه حتى اليوم، لعشرات الآلاف من أجزاء ومكونات هياكل الطائرات التي تم توريدها لشركاء ستراتا العالميين.

ومما يذكر عن قوارب F50 التي تستخدمها الفرق العشرة الحالية التي تتنافس في دوري SailGP، أنها متطابقة ومزودة بتكنولوجيا متطورة، وهي تعد تتويجاً لعشر سنوات من التطوير في سباقات عالية الأداء ومتعددة الهياكل، حيث إن قوارب F50 قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 100 كم/ساعة (54 عقدة/62 ميلاً في الساعة).

تم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الحدث السنوي الذي يعرض فرص الاستثمار في المنطقة، وذلك خلال حلقة نقاش جمعت أندرو طومسون، المدير العام لشركة SailGP، ود. أحمد عوض، مدير إدارة البرامج وأداء الأعمال في شركة ستراتا للتصنيع.

وقال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: يسعدنا أن تدعم ستراتا فعاليات مثل SailGP وهذه الثقة تعكس وتؤكد خبرة ستراتا في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وسعيها لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة مع SailGP، سنستفيد من خبرات التصنيع لدى إحدى شركات محفظتنا الرئيسية (شركة ستراتا للتصنيع) لدعم هذا السباق العالمي الاستثنائي. ونحن فخورون بانطلاق مسيرة إنتاج جديدة لمكونات قوارب F50 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز ثقة وتنافسية قدراتنا التصنيعية المتقدمة في ستراتا، ويساهم في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات».