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اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب
29 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2357.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2356.5 دولار عند التسوية.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 31.95 دولارا للأوقية بعد صعودها 4.4 بالمئة أمس الاثنين. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1057.10 دولار. فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 978 دولارا.

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المصدر: وكالات
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