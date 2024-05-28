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اقتصاد

%70 مساهمة المصنعين والموردين المحليين في محطات «أدنوك للتوزيع»

«أدنوك للتوزيع» حافظت على موقعها الرائد ضمن قطاع التجزئة (الاتحاد)
29 مايو 2024 01:07

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
سجلت مساهمة المصنعين والموردين المحليين في المحطات التابعة لـ«أدنوك للتوزيع» في الفترة الحالية نسبة 70%، فيما تخطط الشركة لزيادة تلك النسبة في المستقبل، بحسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال اللمكي لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات منتدى «أصنع في الإمارات»، إن هناك العديد من الفرص التي سيتم إتاحتها للشركات الصناعية والشركات المحلية ضمن برنامج «أدنوك للتوزيع» لدعم خطط وطموحات النمو، مؤكداً أنه تم تخصيص ما بين 250 إلى 300 مليون دولار لدعم برنامج نمو أعمال الشركة سنوياً.
وذكر اللمكي، أن المنتج الصناعي الإماراتي اكتسب شهرة ومصداقية في أهم الأسواق العالمية بدليل أن زيوت «أدنوك» تصنع في دولة الإمارات ويتم توزيعها في 40 دولة حول العالم، معتبراً أن النجاحات التي حققتها الصناعة الإماراتية أعطت مصداقية عالمية لجودة المنتج الإماراتي.

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وعن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و «مجموعة أدنوك»، تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، قال اللمكي، إن «أدنوك للتوزيع» تحرص على المشاركة في إطار مستهدفاتها لاستقطاب أقصى حد من مشاركة الشركات الوطنية في دعم برامجها للنمو. وأضاف أن تلك المشاركة مهمة وأساسية من أجل دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني وكذلك للمساهمة في دعم وتطوير نمو القدرات الصناعية للقطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى دعم «أدنوك للتوزيع» لبرامج وخطط ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. 
ووفقاً لـ اللمكي، فإن «أدنوك للتوزيع» تواصل إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد استراتيجيتها الطموحة للنمو، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع بيع الوقود والتجزئة. وأوضح أنه انطلاقاً من النمو المستمرّ الذي تحققه الشركة في الأسواق المحلية والعالمية، نجحت «أدنوك للتوزيع» خلال العام الماضي في توسيع شبكة عملياتها عبر إضافة 280 محطة جديدة، منها 240 محطة في مصر، وأرجع ذلك النمو إلى مواصلة التوسع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى التحسينات الملحوظة التي قامت بها الشركة على صعيد كفاءتها التشغيلية ومبادرات ترشيد التكاليف الاستراتيجية، التي حقّقت وفورات تجاوزت 130 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
أكبر شبكة محطات
حافظت «أدنوك للتوزيع» على موقعها الرائد ضمن قطاع التجزئة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تملك أكبر شبكة محطات تجزئة الوقود في دولة الإمارات، وتتخطّى حصتها في السوق نسبة 65%، كما تُعدّ ثاني أكبر شركة ضمن قطاع تجارة الوقود بالتجزئة في العالم، وذلك من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 13 مليار دولار. ونجحت الشركة في توسيع نطاق عملياتها بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة، حيث دخلت إلى أسواق السعودية ومصر. وتشمل استراتيجية النمو الذكي الخمسية لشركة «أدنوك للتوزيع» خططاً طموحة لتوسيع شبكة محطاتها لتصل إلى ألف محطة خدمة بحلول عام 2028، فضلاً عن تعزيز عمليات غير الوقود ضمن قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%.

أدنوك للتوزيع
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وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
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