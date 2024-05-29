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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
29 مايو 2024 08:36

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2356.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2357.80 دولار.


وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.99 دولار، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.06 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 978.47 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
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