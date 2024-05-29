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اقتصاد

«إشراق للاستثمار» تعلن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة

«إشراق للاستثمار» تعلن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة
29 مايو 2024 11:25

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل من خلالها، وعلى مدار خمس سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة، ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.

وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، إضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.. وقد فوض مجلس إدارة «إشراق» فريقها الإداري بالشروع في تنفيذ الاستراتيجية بشكل فوري. وقال فهد عبدالقادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة 'إشراق': «نكشف عن استراتيجية 'إشراق' طويلة المدى لتحقيق النمو وخلق القيمة للمساهمين، والتي نعتزم من خلالها أن نصبح شركة استثمارية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التركيز على تعزيز محفظتنا عبر الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة وفي الأصول المدرة للدخل».

وأضاف القاسم:«نتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية». من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة 'إشراق' إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل الخطوة الأولى في تحول استراتيجي طويل المدى. وستعطي «إشراق» الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال.

وستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جاذبة مع محركات نمو هيكلية قوية.

المصدر: وام
إشراق للاستثمار
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