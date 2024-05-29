2.8 مليار درهم استثمارات «دبي الصناعية» خلال 18 شهراً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نجحت «مدينة دبي الصناعية» في جذب استثمارات صناعية تتجاوز 2.8 مليار درهم خلال الـ 18 شهراً الماضية، فيما حققت المدينة نمواً في عدد شركاء الأعمال بنسبة 17% على أساس سنوي ليتجاوز عدد الشركات المنضمة ألف شركة من أبرز الشركات الصناعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تعمل في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المستعدة للقطاع الصناعي مثل الخدمات اللوجستية وإعادة التدوير، بحسب سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي».

وأكد أبو الشوارب لـ «الاتحاد»، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، أن عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج في مدينة دبي الصناعية تجاوز 300 مصنع في العام الجاري، ويتم التصدير إلى أكثر من 80 دولة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، يعد من القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في ظل الدعم الحكومي الكبير والمزايا التي تتيحها الدولة للاستثمارات، خاصة توقيع اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد كبير من أهم الدول.

خريطة الطريق

وقال أبو الشوارب: إن «منتدى اصنع في الإمارات» أصبح من أهم الفعاليات التي ترسم خريطة الطريق لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات خاصة، وإنه يعد منصة للحوار والنقاش مع صناع القرار في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأعلن أن المنتدى شهد إعلان مدينة دبي الصناعية عن عدد من الاتفاقيات ومنها توقيع اتفاقية مع شركة «إم دي فارما» لمنتجات الرعاية الصحية المبتكرة في مصر، لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية، باستثمارات تتجاوز 130 مليون درهم.

وأوضح أن المصنع سيعد أول مصنع مصري لإنتاج الأدوية في دولة الإمارات ضمن مساحة تبلغ 223 ألف قدم مربّعة، وسيقوم المصنع عند افتتاحه بالكامل في عام 2025 بتصنيع مجموعة من منتجات المحلول الوريدي، لتوفيرها ضمن أسواق منطقة الخليج وأفريقيا، معتبراً أن تلك الاتفاقية تعكس قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على جذب المستثمرين الدوليين والشركات الصناعية العالمية، من خلال دعم الابتكار لتمكين القطاع الصناعي من مواصلة تحقيق التميز بأثر عالمي ملحوظ.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تنسجم مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من دولة الإمارات ومصر العربية والأردن والبحرين والمغرب.



الأراضي الصناعية

قال سعود أبو الشوارب إن قطع الأراضي الصناعية الإضافية التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي والمترابط ستسهم في تعزيز مخزون الأراضي الصناعية التابع لمدينة دبي الصناعية، وذلك بعد أن ارتفع معدل إشغال تأجير الأراضي الصناعية في المدينة بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 97% في الربع الأول من العام الجاري.