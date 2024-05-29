1.94 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة التداول في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة التداولات يوم أمس إلى 1.94 مليار درهم توزعت على 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 723 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام نحو 25 ألف صفقة على أسهم الشركات المدرجة تم من خلالها تداول 255 مليون سهم.

وأغلق الموشر العام للسوق عند مستوى 8711 نقطة تقريباً منخفضا بنسبة 0.36% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس، وكان السوق فتح جلسة التداول أمس في المنطقة «الخضراء» وظل الموشر العام للسوق مرتفعا مقارنة مع مستويات إغلاقه السابقة إلى ما قبل الإغلاق بوقت قصير، حيث عاد للتراجع بضغط من عمليات بيع وجني أرباح على الأسهم التي كانت قد ارتفعت خلال الجلسة.

وقادت الشركة العالمية القابضة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة بلغت 192 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 399.5 درهم مستقراً من دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق.

تلاه التداولات على أسهم شركة الدار العقارية التي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون درهم خلال الجلسة، وأغلق سهم الشركة على مستوى 5.42 درهم بانخفاض 2.69% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

واستحوذت التداولات على سهم بنك أبوظبي التجاري نحو 85 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 7.7 درهم بانخفاض 1.9%. وكذلك حظي سهم مجموعة إي أند بقيمة 85 مليون درهم أيضا وأغلق السهم على استقرا من دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق عند سعر 15 درهماً للسهم.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام نحو 16 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.17 مليار سهم، وأغلق المؤشر العام للسوق، أمس، على مستوى 3960 نقطة منخفضاً بنسبة 0.68% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.



تداولات دبي

حظيت التداولات في سوق دبي المالي أمس بدعم كبير نتيجة إعادة التداول على سهم دريك أند سكل الذي استحوذ على 153 مليون درهم وسجل السهم ارتفاعا بنسبة 24% ليغلق على سعر 0.31 درهم للسهم.

كما استحوذت التداولات على سهم إعمار العقارية على 120 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 7.5 درهم منخفضا بنسبة 3.1% مقارنة مع مستويات إغلاقه أول أمس.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 66 مليون درهم تقريباً، وأغلق السهم على مستوى 15.45 درهم منخفضاً نحو 0.96% ، تلاه التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة بلغت 39 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 5.51 درهما بانخفاض 1.07% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.