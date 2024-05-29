شراكة بين «غرفة التجارة» و«أبوظبي لخدمات الطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لخدمات الطاقة»، المتخصصة في بناء قدرات كفاءة الطاقة والتابعة لشركة طاقة؛ بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، عبر إعادة تأهيل مباني الغرفة في مدينتي أبوظبي والعين.

وقع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، مدير عام الغرفة، وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وقال أحمد خليفة القبيسي: تتماشى اتفاقية الشراكة مع توجهات كل من «غرفة أبوظبي» وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة للحفاظ على بيئة مستدامة على المستوى المحلي، وتنسجم مع الجهود الحكومية الحثيثة لتحسين إدارة الطاقة، وتحسين كفاءتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء في الإمارة.

وقال خالد محمد القبيسي: «يأتي الإعلان عن الاتفاقية الاستراتيجية مع (غرفة أبوظبي) تتويجاً لجهود فرق العمل لدى الجهتين، ما يعكس التزامنا المشترك بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي».