9 جهات من الدولة تستعرض في "جيتكس أفريقيا" مشروعاتها الرقمية المتطورة

شارك وفد من الإمارات يضم عدداً من الجهات الحكومية فى الدولة في افتتاح معرض جيتكس أفريقيا 2024 الذي انطلقت أعماله اليوم في مراكش بالمغرب ويستمر حتى 31 مايو الجاري بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة وذلك لتعزيز التبادلات والتعاون بما يعزز مكانة المعرض ودوره ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وخلال أعمال معرض جيتكس أفريقيا 2024 الذي تشارك فيه 130 دولة، تستعرض 9 جهات من الدولة أكثر من 25 مشروعاً ومبادرة رقمية متطورة تهدف إلى تعزيز تجربة الدولة الرقمية، وتكريس مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، إن العلاقات الإماراتية المغربية تتميز بالتطور وتزداد مكانة وتترسخ بمرور السنين، وأصبحت مثالاً يحتذى في العلاقة الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق المستدام بما يعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين.

وأضاف أن هذا المعرض بمثابة توأمة عصرية لجيتكس دبي الحدث العالمي ويجعل من مراكش التي تستضيف الحدث توأم دبي في تطلعها لمستقبل بشري يقوم على تسخير أحدث التقنيات لخدمة الإنسان.

ويضم جناح دبي في النسخة الثانية من المعرض 9 جهات حكومية حيث تشمل قائمة الخدمات التي سيتم عرضها ضمن جناح دبي كلاً من "منصة استثمر في دبي" من قبل دبي للاقتصاد والسياحة والتي توضح رحلة تفاعلية للمستثمر من خلال المنصة، فيما يعرض الدفاع المدني مشاريعه بما فيها برنامج الاستعداد البيئي، وبرنامج جاهزية الدفاع المدني، بينما تعرض هيئة كهرباء ومياه دبي مشاريع ذكية منها المكتب الذكي، والشبكة الذكية وبرمجيات الهاتف، والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى سحب دبي، وخدمات الأمن السيبراني، والخدمات المدارة، والخدمات الاحترافية.

وتعرض بلدية دبي خدماتها المتعلقة بالبناء والتشييد ومنها منصة البناء في دبي وهي نافذة إلكترونية موحدة توفر جميع الخدمات والمعلومات التي تغطي كل الاحتياجات والرغبات المتعلقة بتجربة البناء في دبي، فيما تعرض موانئ دبي منصة تجارة دبي، والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الذكية المتعلقة بالخدمات البحرية، وخدمات مناولة البضائع وتخليصها، وإصدار الفواتير والدفعات وخدمات المناطق الحرة، في حين تعرض شرطة دبي خدمتين هما تطبيق شرطة دبي، والموقع الإلكتروني.

كما تعرض جمارك دبي، خدمات الجيل الرابع بما فيها تطبيق المنسق، والتدقيق اللاحق، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالإضافة إلى النظام الجمركي المتكامل "مرسال"، فيما تعرض مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خدمة المتعاملين الافتراضية التي تمثل حلاً متطوراً مصمماً لتعزيز خدمة المتعاملين ودعم التفاعلات في مراكز الاتصال، وخدمة المستشار الأمني الافتراضي.