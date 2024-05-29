الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

9 جهات من الدولة تستعرض في "جيتكس أفريقيا" مشروعاتها الرقمية المتطورة

9 جهات تستعرض بجناح دبي في "جيتكس أفريقيا" مشروعاتها الرقمية المتطورة
30 مايو 2024

شارك وفد من الإمارات يضم عدداً من الجهات الحكومية فى الدولة في افتتاح معرض جيتكس أفريقيا 2024 الذي انطلقت أعماله اليوم في مراكش بالمغرب ويستمر حتى 31 مايو الجاري بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة وذلك لتعزيز التبادلات والتعاون بما يعزز مكانة المعرض ودوره ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وخلال أعمال معرض جيتكس أفريقيا 2024 الذي تشارك فيه 130 دولة، تستعرض 9 جهات من الدولة أكثر من 25 مشروعاً ومبادرة رقمية متطورة تهدف إلى تعزيز تجربة الدولة الرقمية، وتكريس مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، إن العلاقات الإماراتية المغربية تتميز بالتطور وتزداد مكانة وتترسخ بمرور السنين، وأصبحت مثالاً يحتذى في العلاقة الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق المستدام بما يعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين.

وأضاف أن هذا المعرض بمثابة توأمة عصرية لجيتكس دبي الحدث العالمي ويجعل من مراكش التي تستضيف الحدث توأم دبي في تطلعها لمستقبل بشري يقوم على تسخير أحدث التقنيات لخدمة الإنسان.

أخبار ذات صلة
2.8 مليار درهم استثمارات «دبي الصناعية» خلال 18 شهراً
«إكسبو دبي» تستضيف أول دوري محترف لـ«السلة الأميركية والشرق الأوسط»

ويضم جناح دبي في النسخة الثانية من المعرض 9 جهات حكومية حيث تشمل قائمة الخدمات التي سيتم عرضها ضمن جناح دبي كلاً من "منصة استثمر في دبي" من قبل دبي للاقتصاد والسياحة والتي توضح رحلة تفاعلية للمستثمر من خلال المنصة، فيما يعرض الدفاع المدني مشاريعه بما فيها برنامج الاستعداد البيئي، وبرنامج جاهزية الدفاع المدني، بينما تعرض هيئة كهرباء ومياه دبي مشاريع ذكية منها المكتب الذكي، والشبكة الذكية وبرمجيات الهاتف، والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى سحب دبي، وخدمات الأمن السيبراني، والخدمات المدارة، والخدمات الاحترافية.

وتعرض بلدية دبي خدماتها المتعلقة بالبناء والتشييد ومنها منصة البناء في دبي وهي نافذة إلكترونية موحدة توفر جميع الخدمات والمعلومات التي تغطي كل الاحتياجات والرغبات المتعلقة بتجربة البناء في دبي، فيما تعرض موانئ دبي منصة تجارة دبي، والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الذكية المتعلقة بالخدمات البحرية، وخدمات مناولة البضائع وتخليصها، وإصدار الفواتير والدفعات وخدمات المناطق الحرة، في حين تعرض شرطة دبي خدمتين هما تطبيق شرطة دبي، والموقع الإلكتروني.

كما تعرض جمارك دبي، خدمات الجيل الرابع بما فيها تطبيق المنسق، والتدقيق اللاحق، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالإضافة إلى النظام الجمركي المتكامل "مرسال"، فيما تعرض مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خدمة المتعاملين الافتراضية التي تمثل حلاً متطوراً مصمماً لتعزيز خدمة المتعاملين ودعم التفاعلات في مراكز الاتصال، وخدمة المستشار الأمني الافتراضي.

المصدر: وام
المغرب
الخدمات الرقمية
دبي
دبي الرقمية
آخر الأخبار
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
الأخبار العالمية
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
30 مايو 2024
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
الأخبار العالمية
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
30 مايو 2024
أليكسي ديومين
الأخبار العالمية
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
30 مايو 2024
عبد الله اللافي وستيفاني خوري خلال اللقاء
الأخبار العالمية
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
30 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©