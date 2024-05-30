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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية
30 مايو 2024 07:38

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأميركية في وقت تعزز فيه المؤشرات على قوة الاقتصاد الأميركي توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.
ونقلت مصادر في السوق أمس الأربعاء عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

ووفقاً لبيانات معهد البترول فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو وتراجعت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير 2.045 مليون برميل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: وكالات
النفط
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