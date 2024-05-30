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ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين
30 مايو 2024 08:18

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة اليوم الخميس، بعدما تلقت العملة دعماً من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأميركي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.

وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالمياً بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أماناً.

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ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.15 اليوم الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع اليورو إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 مايو، وهبط الإسترليني إلى 1.2696 دولار ليواصل بذلك التراجع بعد أن وصل يوم الثلاثاء إلى 1.2801 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس.

إلا أن الين ارتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ين للدولار الذي سجله الليلة الماضية ليصل في أحدث التداولات إلى 157.505 ين للدولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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