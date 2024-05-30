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تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
30 مايو 2024 08:46

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيداً من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأوقية بعدما هبط واحداً بالمئة أمس الأربعاء.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 31.40 دولار وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1032.25 دولار ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 944.75 دولار.

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المصدر: وكالات
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